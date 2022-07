"Mi sento inutile, c'è troppa competizione sui social", lo sfogo, in lacrime, di Natalia Paragoni (Di domenica 31 luglio 2022) Natalia Paragoni ha avuto un forte crollo emotivo sui social e, in lacrime, si è sfogata con i fan per il senso di inadeguatezza che sente addosso... Leggi su europa.today (Di domenica 31 luglio 2022)ha avuto un forte crollo emotivo suie, in, si è sfogata con i fan per il senso di inadeguatezza che sente addosso...

tweet_thevalley : mi sento ancora più inutile,grazie stoic. - just_a_hobbit : mi sento debole e va bene così che me ne faccio di avere energie se sono inutile e voglio morire - h6owI : e il mio corpo dall’estate scorsa ad adesso non è assolutamente cambiato, ma psicologicamente mi sento quasi un’alt… - AnnalisaChioch1 : oggi mi sento così inutile per tuttx - splendoreterno : mi sono rotta il cazzo della mia vita così vuota e inutile non faccio mai niente che mi renda davvero felice e non… -