Meteo Napoli, nuova fiammata africana: inizio di agosto rovente (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli, i prossimi giorni saranno caratterizzati da sole e caldo, con una temperatura di 35°C. Meteo Napoli Dopo l’ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord Italia nel corso della giornata di Venerdì 29, da Sabato 30 la situazione è tornata ad essere più stabile, grazie all’aumento Leggi su 2anews (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo le ultime previsioni, i prossimi giorni saranno caratterizzati da sole e caldo, con una temperatura di 35°C.Dopo l’ondata di temporali che ha interessato molte zone del Nord Italia nel corso della giornata di Venerdì 29, da Sabato 30 la situazione è tornata ad essere più stabile, grazie all’aumento

