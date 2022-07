Meteo, la sesta ondata di caldo-killer: quando scatta, allarme in Italia (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo un weekend con condizioni Meteo instabili e aria più fresca, il mese di agosto si aprirà con un graduale rinforzo dell'anticiclone africano. Da lunedì 1 agosto i suoi effetti inizieranno a farsi sentire con una prima leggera crescita delle temperature, più sensibile da metà settimana quando si aprirà definitivamente una nuova ondata di calore, la numero sei di questa caldissima stagione 2022. Lunedi 1 agosto le condizioni Meteo saranno per lo più stabili e soleggiate. Faranno eccezione un po' di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose, e qualche temporale pomeridiano sui settori centrali e orientali dell'arco alpino. Dopo la tregua del weekend, le temperature massime ricominceranno a salire leggermente quasi dappertutto. La giornata di martedì 2 agosto sara' calda ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo un weekend con condizioniinstabili e aria più fresca, il mese di agosto si aprirà con un graduale rinforzo dell'anticiclone africano. Da lunedì 1 agosto i suoi effetti inizieranno a farsi sentire con una prima leggera crescita delle temperature, più sensibile da metà settimanasi aprirà definitivamente una nuovadi calore, la numero sei di questa caldissima stagione 2022. Lunedi 1 agosto le condizionisaranno per lo più stabili e soleggiate. Faranno eccezione un po' di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose, e qualche temporale pomeridiano sui settori centrali e orientali dell'arco alpino. Dopo la tregua del weekend, le temperature massime ricominceranno a salire leggermente quasi dappertutto. La giornata di martedì 2 agosto sara' calda ...

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Dopo una breve pausa che ha portato temporali soprattutto al Nord, le temperature riprenderanno a salire in tutta Itali… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: Dopo una breve pausa che ha portato temporali soprattutto al Nord, le temperature riprenderanno a salire in tutta Itali… - Agenzia_Italia : Dopo una breve pausa che ha portato temporali soprattutto al Nord, le temperature riprenderanno a salire in tutta I… -