Mertens, mega offerta dalla Serie A dalla “rivale” del Napoli (Di domenica 31 luglio 2022) Dries Mertens ha detto addio al Napoli. Il campione belga ha scritto pagine di storia del club azzurro ma il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e non si è trovato l’accordo per la firma sul nuovo accordo. Il suo futuro, ora, è ancora tutto da decidere e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per sapere chi ingaggerà ‘Ciro‘. Dries Mertens Salernitana (Getty Images)Mertens, addio Napoli: offerta super della Salernitana La Salernitana sta pensando seriamente a Dries Mertens per la prossima stagione. Il presidente Iervolino, insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis, stanno lavorando per portare il belga all’Arechi. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Salernitana è pronta ad un’offerta super per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Driesha detto addio al. Il campione belga ha scritto pagine di storia del club azzurro ma il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e non si è trovato l’accordo per la firma sul nuovo accordo. Il suo futuro, ora, è ancora tutto da decidere e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per sapere chi ingaggerà ‘Ciro‘. DriesSalernitana (Getty Images), addiosuper della Salernitana La Salernitana sta pensando seriamente a Driesper la prossima stagione. Il presidente Iervolino, insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis, stanno lavorando per portare il belga all’Arechi. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Salernitana è pronta ad un’super per ...

