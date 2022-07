Marsiglia-Milan, programma e telecronisti Sportitalia amichevole precampionato 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Il programma e i telecronisti su Sportitalia di Marsiglia-Milan, match valido come amichevole del precampionato 2022 dei rossoneri. Gli uomini di Pioli continuano a mettere preziosi minuti sulle gambe, e dopo la convincente vittoria contro il Wolfsberger, ecco la ben più prestigiosa trasferta francese contro un avversario di caratura superiore nel caldo ambiente del Vélodrome. Appuntamento alle ore 18:00 di domenica 31 luglio. Marsiglia-Milan sarà visibile su Sportitalia con la telecronaca di Francesco Letizia e il commento tecnico di Daniele Daino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ile isudi, match valido comedeldei rossoneri. Gli uomini di Pioli continuano a mettere preziosi minuti sulle gambe, e dopo la convincente vittoria contro il Wolfsberger, ecco la ben più prestigiosa trasferta francese contro un avversario di caratura superiore nel caldo ambiente del Vélodrome. Appuntamento alle ore 18:00 di domenica 31 luglio.sarà visibile sucon la telecronaca di Francesco Letizia e il commento tecnico di Daniele Daino. SportFace.

ParliamoDiNews : Marsiglia-Milan, programma e telecronisti Sportitalia amichevole precampionato 2022 #Milan #31luglio - IlManna15 : @TomoriEnjoyer Ho detto a lavoro che entro un ora più tardi per motivi personali per vedermi il secondo tempo di Mi… - Gaucho_RN : Oggi gioca il Milan in quell'inferno del Velodrome di Marsiglia ?????? - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Real Madrid-Juventus e Marsiglia-Milan in evidenza - infoitsport : Amichevole, Marsiglia-Milan: ecco dove seguire la diretta del match -