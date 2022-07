Marsiglia-Milan | chi si rivede! Kjaer torna in panchina dopo 242 giorni

PietroMazzara : La formazione del #Milan ?? il #Marsiglia Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic, Giroud - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Milan, la probabile formazione di #Pioli per la sfida contro il #Marsiglia - tvdellosport : ?? IL RISCALDAMENTO DEL MILAN È tutto pronto al Vélodrome per la sfida tra il Marsiglia e il Milan. Queste le immag… - caleee12 : Molto teso per Milan Marsiglia - _Lodetti_ : @ilpopsback @taraabtismo Marsiglia Milan -

Per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso dicembre, il difensore danese torna a disposizione di Stefano Pioli per la partita amichevole contro il, la cronaca della partita 1' - Pioli si affida a Messias in assenza di Leao e in attesa di De Ketelaere, come vederla in tv e streaming La sfida trae ...11' GOL DEL MILAN! MESSIAS! Azione lampo del Milan che parte da Theo: il terzino si accentra e scarica per Diaz. Gran filtrante dello spagnolo per Messias, che controlla benissimo e poi dal ...Tra pochi minuti inizierà l'amichevole Marsiglia-Milan. Il capitano rossonero, come di consueto, e per la seconda volta da quando è tornato ad allenarsi dopo le ...