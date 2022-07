Marmolada, il lago di Fedaia mai così vuoto. Enel: “Da giugno costretti a usare l’acqua per alimentare il sistema idrico del Veneto” (Di domenica 31 luglio 2022) Gli escursionisti giuravano di non averlo “mai visto così“, mentre i quotidiani locali lo definivano “una pozzanghera“. Già a inizio luglio, negli stessi giorni in cui un ampio seracco di ghiaccio si staccava dalla Marmolada, uccidendo 11 persone, in molti lanciavano l’allarme sulle condizioni del lago di Fedaia, che si trova proprio ai piedi del ghiacciaio. Si tratta in realtà di due bacini, uno artificialo e uno naturale, separati da una diga costruita nel 1956. L’impiantato è gestito dall’Enel, che a quasi un mese di distanza spiega il motivo del livello così basso del lago: “A partire da inizio giugno, l’acqua del lago di Fedaia viene impiegata per alimentare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Gli escursionisti giuravano di non averlo “mai visto“, mentre i quotidiani locali lo definivano “una pozzanghera“. Già a inizio luglio, negli stessi giorni in cui un ampio seracco di ghiaccio si staccava dalla, uccidendo 11 persone, in molti lanciavano l’allarme sulle condizioni deldi, che si trova proprio ai piedi del ghiacciaio. Si tratta in realtà di due bacini, uno artificialo e uno naturale, separati da una diga costruita nel 1956. L’impiantato è gestito dall’, che a quasi un mese di distanza spiega il motivo del livellobasso del: “A partire da iniziodeldiviene impiegata peril ...

