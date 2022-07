Mario Kart 8 Deluxe: in arrivo il nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi (Di domenica 31 luglio 2022) Dal 4 agosto Mario Kart 8 Deluxe si arricchirà con ben otto nuovi Percorsi grazie al pacchetto 2 del Pass Percorsi Aggiuntivi A partire dal 4 agosto altri otto Percorsi arriveranno su Mario Kart 8 Deluxe con il DLC Pass Percorsi Aggiuntivi per Nintendo Switch. Il secondo pacchetto include il dolcissimo percorso Cieli Stracciatella, che fa la sua prima apparizione nella serie Mario Kart. Inoltre, sarà possibile ammirare le luci al neon di Veduta di New York, circuito di Mario Kart Tour, e sfrecciare su un flipper gigante nel percorso Flipper di Waluigi (DS), per citarne solo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 31 luglio 2022) Dal 4 agostosi arricchirà con ben otto nuovigrazie al pacchetto 2 delA partire dal 4 agosto altri ottoarriveranno sucon il DLCper Nintendo Switch. Il secondo pacchetto include il dolcissimo percorso Cieli Stracciatella, che fa la sua prima apparizione nella serie. Inoltre, sarà possibile ammirare le luci al neon di Veduta di New York, circuito diTour, e sfrecciare su un flipper gigante nel percorso Flipper di Waluigi (DS), per citarne solo ...

