Maneskin in America: la foto rock su Instagram di Victoria e Damiano (e il gesto di Giorgia) (Di domenica 31 luglio 2022) I Maneskin stanno – letteralmente – conquistando l'America a suon di rock e glam. Ormai le loro esibizioni sono iconiche, e spesso diventano dei veri e propri eventi a cui non mancare: del resto, c'è chi si è persino proposto alla propria fidanzata sul palco a Istanbul. Al momento, si trovano negli U.S.A. per le date del loro tour mondiale, e non perdono mai l'occasione di condividere degli scatti rock, come la foto in cui sono presenti Damiano David e Victoria De Angelis. E, dobbiamo dirlo, non è passato inosservato il gesto di Giorgia Soleri. I Maneskin in America: le foto della loro estate rock Da quando hanno trionfato a Sanremo e all'Eurovision Song Contest, i ...

