Manchester United | riecco Ronaldo | primi 45 minuti per lui in stagione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 luglio 2022) Ilritrova Cristiano45stagionali per il portoghese contro il Rayo Vallecano Ilè sceso oggi in campo contro il Rayo Vallecano, pareggiando per 1-1 per effetto dei gol di Diallo e Alvaro Garcia. Notizia più importante, però, è il ritorno in campo di Cristiano. All’esordio stagionale, CR7 ha giocato i45del match, per poi essere sostituito all’intervallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.