Maggiore lascia lo Spezia? Vicino ad un altro club di Serie A (Di domenica 31 luglio 2022) Lo Spezia è stato senza dubbio una delle squadre che ha sorpreso di più in questi anni. Questo perché le aquile sono sempre riuscite a salvarsi con alcune giornate di anticipo, e soprattutto hanno fatto molto spesso degli sgarbi a delle big di categoria come Milan e Napoli. Uno dei protagonisti di queste meravigliose annate è stato senza dubbio Giulio Maggiore, che con le sue ottime prestazioni ha consentito agli spezzini di salvarsi. Maggiore Spezia Calciomercato Queste grandi annate hanno, ovviamente, consentito a Giulio di mettersi in mostra, e stando a quanto riportato da Nicolò Schira Maggiore potrebbe fare il salto di qualità. Il Sassuolo infatti avrebbe messo gli occhi sul centrocampista e sta pressando per averlo il prima possibile. La trattativa è ben avviata e Carnevali ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Loè stato senza dubbio una delle squadre che ha sorpreso di più in questi anni. Questo perché le aquile sono sempre riuscite a salvarsi con alcune giornate di anticipo, e soprattutto hanno fatto molto spesso degli sgarbi a delle big di categoria come Milan e Napoli. Uno dei protagonisti di queste meravigliose annate è stato senza dubbio Giulio, che con le sue ottime prestazioni ha consentito agli spezzini di salvarsi.Calciomercato Queste grandi annate hanno, ovviamente, consentito a Giulio di mettersi in mostra, e stando a quanto riportato da Nicolò Schirapotrebbe fare il salto di qualità. Il Sassuolo infatti avrebbe messo gli occhi sul centrocampista e sta pressando per averlo il prima possibile. La trattativa è ben avviata e Carnevali ...

