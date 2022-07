M5S, per Grillo simbolo non cambia: al voto senza nome Conte (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Assolutamente non cambia”, il simbolo del M5S resta lo stesso: “E’ fuori discussione” perché “non è mai stato messo in dubbio”. Dunque il cerchio rosso, la scritta MoVimento e la data 2050 in bella vista, deadline per un’Italia verde. Il nome di Giuseppe Conte non figurerà nel contrassegno. Almeno per Beppe Grillo. Fonti vicine al fondatore e garante assicurano all’Adnkronos che la questione logo non sarebbe nemmeno sul tavolo: “non se ne è mai parlato”. Ma a prescindere da questo, Grillo “non vuole personalismi”, l’unica eccezione risale agli albori del Movimento, quando nel marchio elettorale figurava la scritta ‘beppeGrillo.it’ , ma erano altri tempi, quando il blog del comico genovese era l’unica finestra sul mondo 5 Stelle. Che la questione non ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Assolutamente non”, ildel M5S resta lo stesso: “E’ fuori discussione” perché “non è mai stato messo in dubbio”. Dunque il cerchio rosso, la scritta MoVimento e la data 2050 in bella vista, deadline per un’Italia verde. Ildi Giuseppenon figurerà nel contrassegno. Almeno per Beppe. Fonti vicine al fondatore e garante assicurano all’Adnkronos che la questione logo non sarebbe nemmeno sul tavolo: “non se ne è mai parlato”. Ma a prescindere da questo,“non vuole personalismi”, l’unica eccezione risale agli albori del Movimento, quando nel marchio elettorale figurava la scritta ‘beppe.it’ , ma erano altri tempi, quando il blog del comico genovese era l’unica finestra sul mondo 5 Stelle. Che la questione non ...

