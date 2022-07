(Di domenica 31 luglio 2022) "Ci si può infilare nei panni grillini e chiedersi se si doveva proprio tenere ilsul divieto deloppure no. Se alla campagna elettorale e poi al prossimo Parlamento sarebbe ...

"Ci si può infilare nei panni grillini e chiedersi se si doveva proprio tenere ilsul divieto del terzo mandato oppure no. Se alla campagna elettorale e poi al prossimo ...sorti elettorali delNessuno aveva predetto, nel 2018, un tale trionfo delné una tale débâcle del Pd , e nemmeno il ... Anche a livello di elettorato l'attitudine critica che lo connota da anni tracima alda ... M5S, il punto di vista di Follini: "Dilemma su terzo mandato svela questione identitaria non banale" L’ex premier alla platea di Noicattaro: “Io ci sono e so che anche voi ci siete. Dobbiamo essere esplosivi” Circa 1000 iscritti, di cui 300 online: sono i numeri della riunione regionale del M5S Pugli ...Circa 1000 iscritti, di cui 300 online: sono i numeri della riunione regionale del M5S Puglia, che si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Noicattaro.