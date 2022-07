M5S | Di Maio | ' Conte lo ha smantellato | Grillo se ne è accorto e lo sta arginando'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Del M5S fondato tanti anni fa, non ci è rimasto quasi nessuno.ha accentrato tutti i poteri su di sé, ne ha fatto un partito autoreferenziale eora se ne sta accorgendo.ha realizzato il suo sogno,il M5S,se ne èin ritardo e sta cercando di intervenire.ha il potere nelle mani e non sa usarlo, ha perso tutte le partite politiche in cui si è imbattuto e tutte le elezioni in cui il M5S si è presentato con lui leader. Mase ne è, in ritardo ma se ne è". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.