Lukic: «La lite Juric-Vagnati? Sono cose che accadono in tutte le squadre, solo che da noi c’è il video» (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la sconfitta contro il Nizza, ieri, il capitano del Torino, Lukic, ha commentato la partita ma soprattutto la situazione interna allo spogliatoio, dopo la lite tra Juric e Vagnati ripresa da un video girato dall’albergo in cui il Toro è in ritiro. Secondo quanto riferito da La Stampa, a girarlo è stato proprio un calciatore granata. «Siamo uno spogliatoio più unito che mai, anzi: siamo tutti uniti, noi, il tecnico, la società. Un commento sui fatti accaduti qualche giorno fa? Non sta a me commentare, Sono giovane, penso a giocare: quello che posso dire è che stiamo parlando di situazioni che accadono ovunque, in tutte le squadre del mondo quando si vuole migliorare e vincere… la differenza è che da noi è uscito quel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo la sconfitta contro il Nizza, ieri, il capitano del Torino,, ha commentato la partita ma soprattutto la situazione interna allo spogliatoio, dopo latraripresa da ungirato dall’albergo in cui il Toro è in ritiro. Secondo quanto riferito da La Stampa, a girarlo è stato proprio un calciatore granata. «Siamo uno spogliatoio più unito che mai, anzi: siamo tutti uniti, noi, il tecnico, la società. Un commento sui fatti accaduti qualche giorno fa? Non sta a me commentare,giovane, penso a giocare: quello che posso dire è che stiamo parlando di situazioni cheovunque, inledel mondo quando si vuole migliorare e vincere… la differenza è che da noi è uscito quel ...

