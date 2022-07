Luigi Amicone | l’anarcoresurrezionalista che cercava il sale della vita

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 31 luglio 2022), oltre ad essere un amico, era uno straordinario polemista. È venuto a mancare troppo giovane, anche se lui, cattolico, anarchico e movimentista, non avrebbe mai accettato di dare una qualificazione temporale al suo fine. Doveva proprio venire a Quarta Repubblica la sera in cui è stato ricoverato. Tempi, il periodico di, ha organizzato un festival in cui è stato dedicato un premio alla sua memoria con la presentazione di un libro che vale la pena conservare:. Scritti scelti, per i tipi Itaca. Difficile fare meglio di Giuliano Ferrara, che lo conosceva veramente bene e che firma la prefazione dei suoi scritti: «Dolce com’era,aveva il problema dei problemi ...