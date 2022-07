Los Angeles: Juventus inizia male la stagione, sconfitta (2-0) dal Real Madrid (Di domenica 31 luglio 2022) Prima uscita negativa dei bianconeri, battuti dai campioni d'Europa con reti di Benzema e Asensio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Prima uscita negativa dei bianconeri, battuti dai campioni d'Europa con reti di Benzema e Asensio L'articolo proviene da Firenze Post.

juventusfc : Qui Los Angeles: squadra in campo ?? Occhi su Di Maria ?? #JuveOnTheRoad - juventusfc : A Los Angeles tutto può succedere ?? compreso un concerto dei The Lumineers! ?? Tutto il video del giorno 9 nel nostro #JuveOnTheRoad! ?? - weareangelcity : Turin came to Los Angeles. Ci siamo divertiti tanto @juventusfc ???? #AngelCityFC - sportmediaset : Benzema e Asensio, troppo Real per la Juve: Allegri ko a Los Angeles #juventus - Tomas1374 : RT @juventusfc: Tutto esaurito questa sera al @RoseBowlStadium. Si tratta della partita di calcio: ?? Con più pubblico di sempre a Los Ang… -