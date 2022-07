L'omicidio di Alika per 'futili motivi', la famiglia chiede giustizia. Ferlazzo aveva un tutor (Di domenica 31 luglio 2022) - Domani l'udienza di convalida del fermo. Il suo legale dell'aggressore ha intenzione di chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito, il quale sostiene di essere invalido e di avere ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) - Domani l'udienza di convalida del fermo. Il suo legale dell'aggressore ha intenzione dire la perizia psichiatrica per il suo assistito, il quale sostiene di essere invalido e di avere ...

CottarelliCPI : L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a gua… - simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - giulia_zoli : RT @essenziale_it: Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in causa… - alinatede : RT @CottarelliCPI: L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a guardare… -