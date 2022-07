L'Olympiakos ha scelto il nuovo allenatore | c'è il nome

sportli26181512 : Umtiti cambia squadra, ha scelto: e si abbassa lo stipendio: Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore i… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore in uscita dal Barcellona, non è convinto dell'ipotesi: il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Francia e secondo il quotidiano spagnolo Sport il Lione sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. L'ingaggio alto non sarebbe un ...Commenta per primo Colpo a sorpresa della Salernitana, che haMorgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo. L'ha annunciato poco fa il club attraverso ...quindi il suo passaggio all',... Umtiti cambia squadra, ha scelto: e si abbassa lo stipendio Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore in uscita dal Barcellona, non è convinto dell'ipotesi Olympiakos: il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Francia e secondo il quotidiano spa ...Le probabili formazioni di Az Alkmaar-Bologna, match amichevole che si giocherà all'Afas Stadion di Alkmaar in Olanda con Arnautovic in attacco ...