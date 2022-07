Lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro (Di domenica 31 luglio 2022) Lo hanno coinvolto in una sorta di balletto improvvisato per strada, in una delle zone della movida di Milano, una danza di gruppo in cui si tenevano tutti per mano. In questo modo gli hanno rubato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Lo hanno coinvolto in una sorta diimprovvisato per strada, in una delle zone della movida di Milano, una danza di gruppo in cui si tenevano tutti per mano. In questo modo gli hanno rubato l'...

milano_today : Lo coinvolgono in un balletto in strada: gli rubano Rolex da 11mila euro L'insolita tecnica di furto stanotte in… - Luisella49 : RT @SkyTG24: #Milano, lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro - Rolfi39 : RT @SkyTG24: #Milano, lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro - ragusaoggi : Lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro E’ accaduto a turista inglese - Giampie72348255 : RT @SkyTG24: #Milano, lo coinvolgono in balletto e gli rubano Rolex da 11mila euro -