LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: Van Vleuten si invola verso la vittoria sulla Super Planche des Belles Filles! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Non c’è niente da fare, la Van Vleuten è una, due spanne Superiore a tutte. Nessuna ha provato a mettersi alla sua ruota. 17.29 Ad una cinquantina di metri dalla Van Vleuten c’è Demi Vollering in maglia a pois. 17.28 E parte la Van Vleuten! Supera Mavi Garcia e la stacca! 17.27 Stanno riprendendo le due in fuga: Rooijakkers si è piantata, ora in testa c’è Mavi Garcia. 17.26 E la Patino, facente parte della fuga di giornata, si mette immediatamente al suo servizio. 17.25 Parte Annemiek Van Vleuten! La maglia gialla vuole la tappa di prestigio di questo Tour! 17.24 Prova ad accelerare l’andatura Elisa Longo Borghini, e il gruppo maglia gialla si sfalda. 17.23 Le altre ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Non c’è niente da fare, la Vanè una, due spanneiore a tutte. Nessuna ha provato a mettersi alla sua ruota. 17.29 Ad una cinquantina di metri dalla Vanc’è Demi Vollering in maglia a pois. 17.28 E parte la Vana Mavi Garcia e la stacca! 17.27 Stanno riprendendo le due in fuga: Rooijakkers si è piantata, ora in testa c’è Mavi Garcia. 17.26 E la Patino, facente parte della fuga di giornata, si mette immediatamente al suo servizio. 17.25 Parte Annemiek Van! La maglia gialla vuole ladi prestigio di questo! 17.24 Prova ad accelerare l’andatura Elisa Longo Borghini, e il gruppo maglia gialla si sfalda. 17.23 Le altre ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - pejjadeanne : gli metterei davanti il video di harry durante il live on tour mentre cantava only angel a Dallas ma le traumatizze… - micsholistictea : Ho recuperato l'esibizione dei TXT al Lollapalooza CHE BRAVI ho bisogno di sapere se la live band è con loro anche… - ukadultwebcams : mila_pie - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: 30 chilometri al traguardo in 11 in avanscoperta - #France… -