LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 La classifica generale è già delineata, con Annemiek van Vleuten (Movistar) che ieri ha fatto il vuoto e praticamente si è assicurata la Maglia Gialla. Aperta invece la battaglia per il podio. 13.58 oggi in programma la Lure-La Super Planche des Belles Filles. Sicuramente la tappa più attesa e più dura dell'edizione, con l'arrivo in vetta sulla stessa salita dove qualche settimana fa Tadej Pogacar ha battuto Jonas Vingegaard tra gli uomini. 13.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima frazione dello spettacolare Tour de France 2022.

