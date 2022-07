LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e Grande Boucle per la Van Vleuten, gran terzo posto per Silvia Persico! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ULTIMA tappa 17.54 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France femminile 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.53 Juliette Labous (Team DSM) conserva il quarto posto avanti a Silvia Persico (Valcar Travel&Sevice) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). 17.51 Il podio finale del Tour de France femminile 2022: 1 1 – VAN Vleuten Annemiek Movistar Team 200 13? 26h55’44” 2 2 – VOLLERING Demi Team SD Worx 150 8? 3’48” 3 3 – NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 125 6? 6’35” 17.49 La Niewiadoma, terza ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ULTIMA17.54 Si chiude qui ladell’ultimadelde2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.53 Juliette Labous (Team DSM) conserva il quartoavanti aPersico (Valcar Travel&Sevice) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). 17.51 Il podio finale delde2022: 1 1 – VANAnnemiek Movistar Team 200 13? 26h55’44” 2 2 – VOLLERING Demi Team SD Worx 150 8? 3’48” 3 3 – NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 125 6? 6’35” 17.49 La Niewiadoma, terza ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - mm4rts : Hoseok fai un cazzo di tour perché io non reggo il fatto che gli aredogs possono ascoltare in live Blue Side, Day D… - SharonStyless : Non c’erano a Sacramento con il live in tour con la tutina argento - pejjadeanne : gli metterei davanti il video di harry durante il live on tour mentre cantava only angel a Dallas ma le traumatizze… - micsholistictea : Ho recuperato l'esibizione dei TXT al Lollapalooza CHE BRAVI ho bisogno di sapere se la live band è con loro anche… -