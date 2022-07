LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: in fuga in dieci, c’è Mavi Garcia (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 In mezzo c’è ancora Victoire Berteau a 25” dalle prime dieci. 15.49 Aumenta il margine della fuga, ora a 1’10”. 15.45 Dietro Victoire Berteau (Cofidis) si è sganciata per riportarsi sul gruppo di testa. 15.43 Il gruppo di testa è composta da Leah Thomas (Trek-Segafredo), Paula Andrea Patino (Movistar), Grace Brown (FDJ-Suez-Futuroscope), Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Liane Lippert (Tem DSM), Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM), Mavi Garcia (UAE Team ADQ), Yara Kastelijn (Plantur-Pura) e Coralie Demay (St Michel-Auber93). Per loro 33” di margine. 15.40 In testa si è formato un gruppetto di una decina di atlete, tra cui spicca Mavi Garcia (UAE Team ADQ), nona nella generale a 12’06” da ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 In mezzo c’è ancora Victoire Berteau a 25” dalle prime. 15.49 Aumenta il margine della, ora a 1’10”. 15.45 Dietro Victoire Berteau (Cofidis) si è sganciata per riportarsi sul gruppo di testa. 15.43 Il gruppo di testa è composta da Leah Thomas (Trek-Segafredo), Paula Andrea Patino (Movistar), Grace Brown (FDJ-Suez-Futuroscope), Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Liane Lippert (Tem DSM), Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM),(UAE Team ADQ), Yara Kastelijn (Plantur-Pura) e Coralie Demay (St Michel-Auber93). Per loro 33” di margine. 15.40 In testa si è formato un gruppetto di una decina di atlete, tra cui spicca(UAE Team ADQ), nona nella generale a 12’06” da ...

