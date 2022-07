LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto in pianura (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Superati i 20 km di gara, nessuna azione in corso, gruppo compatto 14.36: Il gruppo si avvicina alla prima, lievissima asperità di giornata che magari potrebbe favorire i tentativi di fuga 14.31: 14 km percorsi, ancora gruppo compatto, nonostante i tanti tentativi di fuga 14.26: Di nuovo alcuni tentativi di attacco in testa al gruppo che reagisce 14.23: Saranno un paio i tratti di salita leggera nei primi 50 km di gara, poi arriveranno le montagne con la Cote d’Esmoulieres 14.20: Otto i km percorsi, gruppo compatto, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16 gruppo compatto. Probabile che ci siano tanti attacchi in questa ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38: Superati i 20 km di gara, nessuna azione in corso,14.36: Ilsi avvicina alla prima, lievissima asperità di giornata che magari potrebbe favorire i tentativi di fuga 14.31: 14 km percorsi, ancora, nonostante i tanti tentativi di fuga 14.26: Di nuovo alcuni tentativi di attacco in testa alche reagisce 14.23: Saranno un paio i tratti di salita leggera nei primi 50 km di gara, poi arriveranno le montagne con la Cote d’Esmoulieres 14.20: Otto i km percorsi,, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16. Probabile che ci siano tanti attacchi in questa ...

