LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo, fra poco la Super Planche des Belles Filles (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Il gruppo maglia gialla sta per riprendere le contrattaccanti. 17.09 Siamo a poco meno di 15 chilometri dal traguardo. 17.06 Ricapitoliamo: Paula Andrea Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Mavi Garcia, Jeanne Korevaar, Krista Doebel Hickock e Yara Kastelijn hanno un minuto su Vittoria Guazzini, Rachel Neylan, Mischa Bredewold, Coralie Demay, Nina Buijsman ad un minuto, gruppo maglia gialla ad 1’40. 17.05 La Canyon-Sram è ora in testa a tirare nel gruppo maglia gialla. 17.01 20 chilometri al traguardo. 16.59 Magari potrebbero ampliarsi le possibilità delle undici fuggitive di prendersi una tappa molto importante. Magari Mavi Garcia potrebbe puntare ad ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Il gruppo maglia gialla sta per riprendere le contrattaccanti. 17.09 Siamo ameno di 15dal. 17.06 Ricapitoliamo: Paula Andrea Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Mavi Garcia, Jeanne Korevaar, Krista Doebel Hickock e Yara Kastelijn hanno un minuto su Vittoria Guazzini, Rachel Neylan, Mischa Bredewold, Coralie Demay, Nina Buijsman ad un minuto, gruppo maglia gialla ad 1’40. 17.05 La Canyon-Sram è ora in testa a tirare nel gruppo maglia gialla. 17.01 20al. 16.59 Magari potrebbero ampliarsi le possibilità delle undici fuggitive di prendersi unamolto importante. Magari Mavi Garcia potrebbe puntare ad ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: 30 chilometri al traguardo in 11 in avanscoperta - #France… - 94DimplesStyles : IO VE LO DICO PROSSIMO TOUR HARRY INSERIRÀ LITTLE FREAK SICURO E IL GIORNO CHE LA SENTIRÒ LIVE I PIANTI CHE MI FARÒ I PIANGI - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga gruppo sul Ballon d’Alsace - #France… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga gruppo sul Ballon d’Alsace - #France… -