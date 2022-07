LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince la superpole race dopo un lungo duello contro Rea. Alle 14.00 gara-2 (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento Alle 14.00 per una race-2 da non perdere in quel di Most! 11.25 Ducati proverà a rifarsi nella race-2 sulla falsariga di quanto accaduto ieri anche se le condizioni meteo sono decisamente differenti rispetto alla race-1. 11.22 Toprak torna a vincere e si porta a 235 punti in classifica contro i 251 di Rea ed i 278 di Bautista, terzo oggi durante superpole race. L’appuntamento è da non perdere per questo pomeriggio per una gara da non perdere. 11.20 La classifica della superpole race: 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’32.552 1’31.180 292 2 65 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento14.00 per una-2 da non perdere in quel di Most! 11.25 Ducati proverà a rifarsi nella-2 sulla falsariga di quanto accaduto ieri anche se le condizioni meteo sono decisamente differenti rispetto alla-1. 11.22 Toprak torna are e si porta a 235 punti in classificai 251 di Rea ed i 278 di Bautista, terzo oggi durante. L’appuntamento è da non perdere per questo pomeriggio per unada non perdere. 11.20 La classifica della: 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’32.552 1’31.180 292 2 65 ...

