LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu cerca il bis nella race-2, tra poco la partenza (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Siamo pronti per una race-2 che si prospetta oltremodo interessante. Razgatl?o?lu cerca il bis dopo quanto accaduto nella corsa di questa mattina, vinta sul temibile Jonathan Rea. Le moto giapponesi attaccano le Ducati. 13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della race-2 del GP della Repubblica Ceca per quanto riguarda il Mondiale Superbike. 11.27 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento alle 14.00 per una race-2 da non perdere in quel di Most! 11.25 Ducati proverà a rifarsi nella race-2 sulla falsariga di quanto accaduto ieri anche se le condizioni meteo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Siamo pronti per una-2 che si prospetta oltremodo interessante. Razgatl?o?luil bis dopo quanto accadutocorsa di questa mattina, vinta sul temibile Jonathan Rea. Le moto giapponesi attaccano le Ducati. 13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella-2 del GP dellaper quanto riguarda il Mondiale. 11.27 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento alle 14.00 per una-2 da non perdere in quel di Most! 11.25 Ducati proverà a rifarsi-2 sulla falsariga di quanto accaduto ieri anche se le condizioni meteo ...

gponedotcom : Ultima sfida del weekend sul tracciato ceco con Toprak che partirà davanti a tutti affiancato da Rea, mentre Bautis… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince la superpole race dopo un lungo duello contro Rea.… - gponedotcom : Tutto in dieci giri nella gara sprint della domenica mattina con Rea che scatterà davanti a Toprak e Rinaldi, quest… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale - #Superbike #Repubblica… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: tra poco la race-1 Rinaldi parte 3° - #Superbike #Repubblica… -