LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: lotta a tre per la vittoria e per il Mondiale (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro! Bautista risponde al rivale siglando un giro veloce, ma oramai è troppo tardi! -2 Continua ad inanellare giri veloci Razgatl?o?lu! Impressionante passo del campione dl mondo che vuole tornare con forza in gioco per il titolo. -3 Un secondo separa i primi due della graduatoria. Terzo posto per Rea, quarto per Redding che ha un buon margine su Bassani. -4 Nessuno appare in grado di prendere Toprak! Il turco ha attaccato nel momento giusto, una sorpresa per tutti. -5 ALLUNGO DI TOPRAK! Il turco sigla il giro più veloce e mette paura a tutti in 1.31! Nuovo giro veloce! -6 Razgatl?o?lu è ancora primo su Bautista che sul dritto è un fulmine! La velocità della casa di Borgo Panigale è impressionante, ma non basta! -7 Toprak minaccia il primato di Bautista nell’ultimo settore, lo spagnolo risponde sul ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Ultimo giro! Bautista risponde al rivale siglando un giro veloce, ma oramai è troppo tardi! -2 Continua ad inanellare giri veloci Razgatl?o?lu! Impressionante passo del campione dl mondo che vuole tornare con forza in gioco per il titolo. -3 Un secondo separa i primi due della graduatoria. Terzo posto per Rea, quarto per Redding che ha un buon margine su Bassani. -4 Nessuno appare in grado di prendere Toprak! Il turco ha attaccato nel momento giusto, una sorpresa per tutti. -5 ALLUNGO DI TOPRAK! Il turco sigla il giro più veloce e mette paura a tutti in 1.31! Nuovo giro veloce! -6 Razgatl?o?lu è ancora primo su Bautista che sul dritto è un fulmine! La velocità della casa di Borgo Panigale è impressionante, ma non basta! -7 Toprak minaccia il primato di Bautista nell’ultimo settore, lo spagnolo risponde sul ...

gponedotcom : Ultima sfida del weekend sul tracciato ceco con Toprak che partirà davanti a tutti affiancato da Rea, mentre Bautis… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince la superpole race dopo un lungo duello contro Rea.… - gponedotcom : Tutto in dieci giri nella gara sprint della domenica mattina con Rea che scatterà davanti a Toprak e Rinaldi, quest… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale - #Superbike #Repubblica… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: tra poco la race-1 Rinaldi parte 3° - #Superbike #Repubblica… -