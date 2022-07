LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: inizia la superpole race! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Toprak Razgatl?o?lu passa primo come da copione alla chicane iniziale, Rea precede Bautista e Rinaldi dopo i primi metri. Bassani è in quinta piazza. 11.00 Bandiera verde! Parte la superpole race del GP della Repubblica Ceca! 10.58 Scatta il giro di formazione. Rea detta il passo come ieri. 10.55 Alvaro Bautista è il leader del Mondiale con 271 punti all’attivo contro i 242 di Jonathan Rea. Terza piazza a 223 per Toprak Razgatl?o?lu, da tenere in considerazione per una Sprint Race come quella che ci apprestiamo a commentare. 10.52 Il risultato della race-1 di ieri: 1 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’31.998 300,5 1’31.567 297,2 2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Toprak Razgatl?o?lu passa primo come da copione alla chicanele, Rea precede Bautista e Rinaldi dopo i primi metri. Bassani è in quinta piazza. 11.00 Bandiera verde! Parte larace del GP della! 10.58 Scatta il giro di formazione. Rea detta il passo come ieri. 10.55 Alvaro Bautista è il leader del Mondiale con 271 punti all’attivo contro i 242 di Jonathan Rea. Terza piazza a 223 per Toprak Razgatl?o?lu, da tenere in considerazione per una Sprint Race come quella che ci apprestiamo a commentare. 10.52 Il risultato della race-1 di ieri: 1 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’31.998 300,5 1’31.567 297,2 2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 ...

