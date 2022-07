LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Bautista al comando, Rea cede allo spagnolo (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bautista riesce a tenere a bada i rivali. Lo spagnolo potrebbe allungare ancora nel Mondiale. -10 Alvaro Bautista passa in cima alla classifica su Rea. Razgatl?o?lu è terzo al momento e non sembra in grado di attaccare i primi due. -11 Sul rettilineo la Ducati resta la moto da battere, ma non basta per infilare Rea! Il pluricampione inglese fa la differenza in staccata come prevedibile. -12 Bautista attacca! Lo spagnolo si infila su Toprak, mentre Rea resta in prima posizione! La bagarre è solo iniziata! -13 Bautista si avvicina ai primi due, attenzione alla lotta per il successo! -14 Nuovo passaggio sul traguardo con Rea che tenta nuovamente di riprendere la vetta del gruppo. Non sarà facile per il #65 del ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9riesce a tenere a bada i rivali. Lopotrebbe allungare ancora nel Mondiale. -10 Alvaropassa in cima alla classifica su Rea. Razgatl?o?lu è terzo al momento e non sembra in grado di attaccare i primi due. -11 Sul rettilineo la Ducati resta la moto da battere, ma non basta per infilare Rea! Il pluricampione inglese fa la differenza in staccata come prevedibile. -12attacca! Losi infila su Toprak, mentre Rea resta in prima posizione! La bagarre è solo iniziata! -13si avvicina ai primi due, attenzione alla lotta per il successo! -14 Nuovo passaggio sul traguardo con Rea che tenta nuovamente di riprendere la vetta del gruppo. Non sarà facile per il #65 del ...

