LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 6-1 6-1 | ATP Umago in DIRETTA | sontuosa rimonta di Jannik | che alza al cielo il sesto trofeo della carriera

(Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAVITTORIA DI22:42 Termina qui la nostrascrittafinale dell’ATP 250 ditrae Carlos. E’ stata una partita emozionante, ricca di contenuti tecnici, dominata dal secondo parziale dal fenomeno azzurro. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata e buon inizio di settimana. 22:40 Primo titolo del 2022 per, primo sul rosso ecomplessivosua giovanissima. Finale durata 2 ore e 26 minuti, conche non ha ...

SkySport : La finale di Umago LIVE alle ore 20 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #Sinner #Alcaraz… - ilariofanto0 : Ancora una volta è stato surclassato #Alcaraz dal vero fenomeno del tennis mondiale #JannikSinner. Nessuna discuss… - ef_giangreco : Dopo Berrettini vincitore a Stoccarda ed al Queen's, Musetti ad Amburgo, oggi Sinner a Umago. Orgogliosi di questo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Atp #Umago Un fantastico Jannik #Sinner travolge in rimonta 6-7, 6-1, 6-1 lo spagnolo… - aleoricchio : RT @lorenzofares: Ancora ebbro e abbagliato dallo stratosferico Jannik #Sinner ???? del #CroatiaOpenUmag tra poco vi racconto live su @SuperT… -

Un successo ricercato e meritato quello di, che proprio a Umago ha fatto il suo rientro nelle competizioni dopo l'infortunio alla caviglia subito a Wimbledon nel match contro Novak Djokovic. ......Ennesima prova di straordinaria forza mentale di, capace di annullare sei palle break a inizio secondo set per poi prendere il largo in maniera prorompente. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI IL...Dodici mesi fa, infatti, Janník Sinner si laureò campione nella capitale ... LOS CABOS - Super Tennis seguirà la kermesse di Washington live così come anche gli atri tornei in programma ...Doppio successo italiano al Croatia Open, torneo Atp 250, sui campi in terra rossa di Umago. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio, in serata Jannik Sinner ha vinto il titolo..