LIVE – Palermo-Reggiana 3-2, Coppa Italia 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 31 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Palermo-Reggiana, match valevole per i preliminari di Coppa Italia 2022/2023. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 31 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E TABELLONE IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Palermo-Reggiana 3-2 (3?, 36?, 80? rig. Brunori, 57? rig. Rosafio, 87? D’Angelo) 90? – Inizia ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ladi, match valevole per i preliminari di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 31 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E TABELLONE IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA3-2 (3?, 36?, 80? rig. Brunori, 57? rig. Rosafio, 87? D’Angelo) 90? – Inizia ...

palermo24h : [LIVE] Palermo-Reggiana 3-2. D’Angelo riapre la partita - TuttoRegia : ?? D'Angelo segna su azione d'angolo e riapre la partita per la #Reggiana sul campo del #Palermo ?? La diretta di… - TUTTOB1 : LIVE TB - Coppa Italia: Modena - Catanzaro (3-1); Palermo - Reggiana (3-1); Bari - Padova (2-0); vittoria per gli u… - TuttoRegia : ?? Terza rete di #Brunori per il #Palermo su calcio di rigore: fischiato un fallo contro la #Reggiana a #Luciani ??… - palermo24h : [LIVE] Palermo-Reggiana 2-1. Ultimo cambio per i granata fuori Rosafio, dentro Sciaudone -