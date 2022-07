LIVE – Monza-San Giuliano City 1-2, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di domenica 31 luglio 2022) Si inizia a fare sul serio in casa Monza. Prima del debutto in Coppa Italia contro il Frosinone in programma il 7 agosto, la squadra di Stroppa giocherà l’ultima amichevole del precampionato a Monzello, domenica 31 luglio contro il SanGiuliano City, sempre alle 17.30. All’indomani del test col Novara, il tecnico biancorosso darà spazio a chi è rimasto fuori. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA AGGIORNA LA DIRETTA Monza (4-4-2): Cragno; Birindelli, A. Ranocchia, Carboni, Carlos Augusto; Sensi, Colpani, Machin; Mota Carvalho. Allenatore: Stroppa. Monza-San Giuliano City 1-2 49? – Colpani ci prova da fuori area ma viene murato 46? – Si riparte! FINE PRIMO TEMPO 1-2 45? – GOL! SAN Giuliano IN VANTAGGIO! ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Si inizia a fare sul serio in casa. Prima del debutto in Coppa Italia contro il Frosinone in programma il 7 agosto, la squadra di Stroppa giocherà l’ultimadel precampionato a Monzello, domenica 31 luglio contro il San, sempre alle 17.30. All’indomani del test col Novara, il tecnico biancorosso darà spazio a chi è rimasto fuori. COME VEDERE LA PARTITA INAGGIORNA LA(4-4-2): Cragno; Birindelli, A. Ranocchia, Carboni, Carlos Augusto; Sensi, Colpani, Machin; Mota Carvalho. Allenatore: Stroppa.-San1-2 49? – Colpani ci prova da fuori area ma viene murato 46? – Si riparte! FINE PRIMO TEMPO 1-2 45? – GOL! SANIN VANTAGGIO! ...

tuttomonza : Segui in diretta qui #Monza-San Giuliano City - infoitsport : LIVE - Monza-San Giuliano City, amichevole 2022 (DIRETTA) - Fantacalciok : Monza - Sangiuliano City: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Monza - Sangiuliano City: diretta live e risultato in tempo reale - Zincoritorna : @Captivus_acm La performance live di Pushing Me Away la ritengo vocalmente una delle migliori di sempre. Qualcosa m… -