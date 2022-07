LIVE Inghilterra-Germania calcio femminile, Finale Europei 2022 in DIRETTA: ecco le formazioni ufficiali! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Queste le formazioni ufficiali: Inghilterra (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. A disposizione: Hampton, Roebuck, Greenwood, Carter, Stokes, J. Scott, Parris, Kelly, England, Toone, Wubben-Moy, Russo. Ct. Wiegman Germania (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Doorsoun. Ct. Voss-Tecklenburg 17.35 Buonasera e benvenuti alla Finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Queste leufficiali:(4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White. A disposizione: Hampton, Roebuck, Greenwood, Carter, Stokes, J. Scott, Parris, Kelly, England, Toone, Wubben-Moy, Russo. Ct. Wiegman(4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand. A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Doorsoun. Ct. Voss-Tecklenburg 17.35 Buonasera e benvenuti alladeglifemminili tra. Buonasera e benvenuti allatestuale di ...

