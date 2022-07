LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti alle Mercedes, poi Sainz, 7° Verstappen (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro/70 Cambio gomme anche per Hamilton che stava crollando. L’inglese lascia passare Russell e Sainz. Rientra settimo dietro a Verstappen e Alonso 19° giro/70 Leclerc prosegue in 1:23.792 e porta a 10.7 il suo margine su Hamilton, poi terzo Russell a 19.2 con Perez che torna ai box 18° giro/70 Verstappen piazza il record nel T2 e T3 e si avvicina ai primi 18° giro/70 Pit stop lungo 3.7 per Sainz che rientra alle spalle di Russell e Ocon 18° giro/70 Sainz ai box a sorprese! Leclerc leader! 17° giro/70 Rientra anche Verstappen! Russell è sesto, l’olandese ottavo dietro Alonso 17° giro/70 Sainz si porta in zona DRS su Russell ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20° giro/70 Cambio gomme anche per Hamilton che stava crollando. L’inglese lascia passare Russell e. Rientra settimo dietro ae Alonso 19° giro/70prosegue in 1:23.792 e porta a 10.7 il suo margine su Hamilton, poi terzo Russell a 19.2 con Perez che torna ai box 18° giro/70piazza il record nel T2 e T3 e si avvicina ai primi 18° giro/70 Pit stop lungo 3.7 perche rientraspdi Russell e Ocon 18° giro/70ai box a sorprese!leader! 17° giro/70 Rientra anche! Russell è sesto, l’olandese ottavo dietro Alonso 17° giro/70si porta in zona DRS su Russell ...

