Live F1, GP Budapest in diretta: Russell sempre leader su Sainz e Leclerc, poi Hamilton e Verstappen (Di domenica 31 luglio 2022) 13° giro Russell +2"1 Sainz poi Leclerc Hamilton Verstappen Perez Norris Ocon Alonso Ricciardo in top 10. A seguire Schumacher Bottas Stroll Vettel Zhou Tsunoda Gasly Latifi Albon... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) 13° giro+2"1poiPerez Norris Ocon Alonso Ricciardo in top 10. A seguire Schumacher Bottas Stroll Vettel Zhou Tsunoda Gasly Latifi Albon...

Salvuss : #F1 #LIVE la griglia di partenza e le gomme al via dei 70 giri di #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minut… - F1ingenerale_ : Ritorniamo con la nostra cronaca di tutti i team radio tra muretto Ferrari e piloti ???? #HungarianGP #F1inGenerale - robertofunoat : F1 - Gp Ungheria 2022: gara live | Formula Uno Analisi Tecnica ?@FUnoAT? #F1 #HungaroringGP #Live - Formula1WM : Giro 0/70 - Tutti i piloti stanno utilizzando la mescola Soft. La gomma che questa mattina abbiamo dato come migl… - zazoomblog : Live F1 GP Budapest in diretta: la Ferrari deve liberarsi di Russel subito ma ci sarà gioco di squadra? -… -