LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il giorno della canadese! L'Italia punta su Elena Borghi (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52: In qualificazione ha superato il turno al primo tentativo Elena Borghi, detentrice del titolo iridato Under 23 e di quello italiano nella stessa categoria, che si è classificata decima. Marta Bertoncelli, invece, è dovuta ricorrere alla seconda run dove si è piazzata quinta, strappando anche lei il passo per la finale. 8.49: Tra le favorite anche la tedesca Elena Lilik, la francese Marjorie Delassus e la ceca Tereza Fiserova 8.46: Nella gara femminile i risultati stagionali vedono la britannica Mallory Franklin come favorita d'obbligo. Due vittorie su tre nelle gare di Coppa del Mondo e il titolo europeo la piazzano in testa ad una potenziale classifica 8.43: Oggi sono in programma dalle 9.00 le semifinali delle prove individuali della

