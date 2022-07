L' impresa di Elena Micheli che tinge di azzurro il mondiale di Pentathlon

(Di domenica 31 luglio 2022) AGI - L'Italia torna a fare la voce grossa nel Pentahlon moderno grazie ache nella serata di sabato ha conquistato l'oro ad Alessandria D'Egitto. Un'che arriva 17 anni dopo Claudia Corsini, unica altra atleta azzurra ad aver vinto il titolonello 'sport del soldato' nel 2005. È anche la conferma della bontà della scuola italiana, dopo un periodo di appannamento soprattutto tra gli uomini incapaci di ripetere i leggendari trionfi olimpici di Silvano Abba (Berlino 1936) e il doppio oro di Los Angeles nel 1984 per gli azzurri guidati da Daniele Masala. La 23enne del Centro Sportivo Carabinieri, romana di nascita ma con radici reatine, era già stata argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest). La preparazione con lo ...

Piergiulio58 : Penthatlon moderno, medaglia d’oro per l’azzurra Elena Micheli ed entra nella storia. Impresa dell’atleta italiana… - Sport_Fair : #ElenaMicheli ha trionfato nel pentathlon moderno: l’Italia torna sul gradino più alto del podio 17 anni dopo l’imp… - FabrizioBittner : RT @matmosciatti11: Elena #Micheli vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno di Alessandria D'Egitto ed entra nella storia: centrata l'… - sportface2016 : #PentathlonModerno, impresa di Elena #Micheli: oro ai Mondiali di Alessandria d'Egitto - matmosciatti11 : Elena #Micheli vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno di Alessandria D'Egitto ed entra nella storia: centrat… -

