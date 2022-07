Lewis Hamilton - Mercedes, Ferrari e gli altri bolidi: le auto da sogno del campione di F.1 - FOTO GALLERY (Di domenica 31 luglio 2022) Con sette titoli mondiali, Lewis Hamilton è il più titolato asso della Formula 1 insieme a Michael Schumacher, ma anche quello col maggior numero di gran premi vinti, ben 103, sebbene l'ultimo risalga ormai a dicembre 2021. Non a caso, insieme al campione in carica Max Verstappen, Hamilton è il pilota più pagato del Circus, il che gli consente di avere un tenore di vita da emiro, come testimoniano le FOTO da lui stesso postate sul suo account Instagram. E le auto di lusso, a va sans dire, sono una sua grande passione: alle tante vetture acquistate (o fornite) dalla Stella, si aggiungono persino bolidi di altri costruttori, come potete constatare nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto le più belle macchine guidate dal pilota di ... Leggi su quattroruote (Di domenica 31 luglio 2022) Con sette titoli mondiali,è il più titolato asso della Formula 1 insieme a Michael Schumacher, ma anche quello col maggior numero di gran premi vinti, ben 103, sebbene l'ultimo risalga ormai a dicembre 2021. Non a caso, insieme alin carica Max Verstappen,è il pilota più pagato del Circus, il che gli consente di avere un tenore di vita da emiro, come testimoniano leda lui stesso postate sul suo account Instagram. E ledi lusso, a va sans dire, sono una sua grande passione: alle tante vetture acquistate (o fornite) dalla Stella, si aggiungono persinodicostruttori, come potete constatare nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto le più belle macchine guidate dal pilota di ...

