Letta "Il terzo polo aiuta le destre" (Di domenica 31 luglio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile. Un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti". Così il segretario Pd Enrico Letta, a margine della Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. "Un terzo polo – ribadisce – è il modo migliore per aiutare le destre. Io vorrei che questo si evitasse. Siamo disponibili a dialogare e ...

