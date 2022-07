Letta avverte Renzi: «Col Terzo Polo aiuti la destra. Calenda? Resta poco tempo» (Di domenica 31 luglio 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta ha lanciato una lunga serie di messaggi a precedenti e futuri (?) alleati. Alla Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, Letta ha accusato Matteo Renzi di aver seguire una strategia che aiuterà solo le destre: «Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un Terzo Polo che si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile. Un Terzo Polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti». Il leader di Italia Viva ha deciso infatti di correre da solo, senza fare ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Il segretario del Pd Enricoha lanciato una lunga serie di messaggi a precedenti e futuri (?) alleati. Alla Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia,ha accusato Matteodi aver seguire una strategia che aiuterà solo le destre: «Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare unche si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile. Unin questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori». Il leader di Italia Viva ha deciso infatti di correre da solo, senza fare ...

