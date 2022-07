Lei 26 anni, lui 53: bellissima, è la fidanzata dell’affascinante attore delle nostre fiction (Di domenica 31 luglio 2022) Centovetrine, carabinieri, Il paradiso delle signore. Lui è uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile nostrano, e nella sua vita svariate sono state le donne al suo fianco, qualcuna anche molto più giovane di lui. Roberto Farnesi, sguardo da bello e dannato, negli anni ha fatto strage di cuori, ma ora sembra aver trovato il suo porto sicuro. Il suo nome è Lucya Belcastro e, nonostante un’importante differenza di età, tra i due sembra esserci una sintonia non indifferente, visto anche l’arrivo in famiglia di un nuovo membro. Laureata in Lingue, ne parla ben tre, ma non è tutto. Infatti Lucya Belcastro ha anche un lavoro presso un’azienda di abbigliamento di Pisa, stessa città dove Roberto Farnesi ha aperto un ristorante. Giovanissima, è però anche molto determinata e decisa in tutte le sue scelte, tanto da aver fatto innamorare uno degli ... Leggi su tuttivip (Di domenica 31 luglio 2022) Centovetrine, carabinieri, Il paradisosignore. Lui è uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile nostrano, e nella sua vita svariate sono state le donne al suo fianco, qualcuna anche molto più giovane di lui. Roberto Farnesi, sguardo da bello e dannato, negliha fatto strage di cuori, ma ora sembra aver trovato il suo porto sicuro. Il suo nome è Lucya Belcastro e, nonostante un’importante differenza di età, tra i due sembra esserci una sintonia non indifferente, visto anche l’arrivo in famiglia di un nuovo membro. Laureata in Lingue, ne parla ben tre, ma non è tutto. Infatti Lucya Belcastro ha anche un lavoro presso un’azienda di abbigliamento di Pisa, stessa città dove Roberto Farnesi ha aperto un ristorante. Giovanissima, è però anche molto determinata e decisa in tutte le sue scelte, tanto da aver fatto innamorare uno degli ...

