Le sorelle Giulia e Alessia Pisanu investite e uccise da un treno Alta Velocità alla stazione di Riccione

(Di domenica 31 luglio 2022) È successo poco prima delle 7. Identificate grazie al telefonino. Avevano16 e 15 anni, residenti a Castenaso in provincia di Bologna. La sindaca: "Una tragedia". Il barista: "Ho urlato per fermarle"

zazoomblog : Le sorelle Giulia e Alessia Pisano investite e uccise da un treno Alta Velocità alla stazione di Riccione -… - GDS_it : Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un treno… - blusewillis1 : RT @notizioso: Sono le sorelle #GiuliaPisanu e #AlessiaPisanu le ragazze investite a #Riccione dal #treno Frecciarossa. Le giovani avevano… - Bassi10Bassi : RT @notizioso: Sono le sorelle #GiuliaPisanu e #AlessiaPisanu le ragazze investite a #Riccione dal #treno Frecciarossa. Le giovani avevano… - GINA32451015 : RT @Gazzettino: Giulia e Alessia Pisanu, chi erano le due sorelle investite dal treno a Riccione: 17 e 15 anni, vivevano in provincia di Bo… -

'Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovanitravolte da un treno ... L'intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici:e ...'Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovanitravolte da un treno ... L'intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici:e ...La tragedia intorno alle 7. Le due vittime sono Giulia e Alessia Pisanu, di Castenaso. Sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando ...Riccione, si chiamavano Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle investite e uccise dal treno Frecciarossa diretto a Milano questa mattina attorno alle 7. Ragazze uccise dal treno a Riccione, due sorell ...