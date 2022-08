Le batterie per le auto elettriche? Le produrrà (anche) il Marocco (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Al contrario di altri Stati nordafricani, il Marocco non ha grossi depositi di petrolio o gas naturale. Così il governo di Rabat, per far crescere l’economia, ha puntato sull’industrializzazione e in particolare sulla produzione di automobili e componenti per aerei. Negli anni passati infatti in Marocco, Renault e Stellantis hanno aperto diverse fabbriche di automobili, producendo un totale di 700mila auto all’anno. Tra i modelli prodotti ci sono la Dacia Sandero e la Peugeot 208, ma per il governo questo non basta visto che per i prossimi tre anni punta a produrre un milione di veicoli all’anno. Lo sviluppo industriale marocchino L’aspetto più interessante di questo settore è però il fatto che il Marocco non si limita ad assemblare componenti, ma ospita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Al contrario di altri Stati nordafricani, ilnon ha grossi depositi di petrolio o gas naturale. Così il governo di Rabat, per far crescere l’economia, ha puntato sull’industrializzazione e in particolare sulla produzione dimobili e componenti per aerei. Negli anni passati infatti in, Renault e Stellantis hanno aperto diverse fabbriche dimobili, producendo un totale di 700milaall’anno. Tra i modelli prodotti ci sono la Dacia Sandero e la Peugeot 208, ma per il governo questo non basta visto che per i prossimi tre anni punta a produrre un milione di veicoli all’anno. Lo sviluppo industriale marocchino L’aspetto più interessante di questo settore è però il fatto che ilnon si limita ad assemblare componenti, ma ospita ...

Maximix1970 : @albfaz @KersevanRoberto @Torpedo_blue @lucacozzuto @stebaraz Ai troll nucleari piacciono tantissimo gli Stati auto… - _xartemisx_ : comunque un giorno (ovvero domani) troppo poco per ricaricare le mie batterie sociali prima di partire di nuovo ma… - Cablynthierry : Autobus elettrico con le batterie al litio andate in cortocircuito per il forte caldo estivo - mangiorimorsi : io che mi dirigo verso la mia camera per chiudermi dentro fino a domani pomeriggio per ricaricare le mie batterie s… - kimmanuela : RT @minsarahyoon: @kimmanuela Hai presente il carica batterie?! Sé solo si potesse fare con le persone attraverso un abbraccio ,tu saresti… -