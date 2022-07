Lazio | ultimatum all’agente di Provedel | se non si sblocca | tutto su Sportiello

(Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato: Lotito ha dato undiresta l’alternativa La trattativa tra lae Ivanha ormai diventata un tormentone. Ieri pomeriggio era ancora bloccata. In serata ci sarebbero stati nuovi contatti. Da risolvere l’impasse nato tra Lotito e il manager del portiere sui costi della commissione (circa un milione di euro), scontata ddel 30% rispetto agli accordi iniziali trovati a inizio luglio e che riteneva blindati. L’operazionesembrava in chiusura ad inizio settimana, poi s’è imbrogliata di nuovo. Il presidente biancoceleste ha l’accordo con lo Spezia (2,5 milioni), s’aspetta uno sconto in più dal procuratore del portiere, che ritiene di aver già ...

Lazio, bloccata la trattativa con Provedel: spunta l'ultimatum La Lazio vuole chiudere per Ivan Provedel ma la trattativa è bloccata: scatta l'ultimatum da parte dei biancocelesti per il portiere La trattativa tra la Lazio e Ivan Provedel ha ormai assunto i conto ...KOULIBALY firma per il Chelsea, LEWANDOWSKI saluta il Bayern e va al Barcellona, RENATO SANCHES è ai dettagli con il Psg. Il mercato ...