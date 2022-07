Lazio, è fatta per il nuovo portiere: dalla Serie A! (Di domenica 31 luglio 2022) Lo Spezia si sta muovendo in maniera costante sul mercato, il nome caldo in uscita è quello di Ivan Provedel, e pare che in queste ultime ore ci siano stati dei notevoli passi avanti con un club di Serie A. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, la Lazio sarebbe davvero vicina al portiere spezzino, entro stasera potrebbe esserci la fumata bianca. Le cifre dell’operazioni dovrebbe essere le seguenti: contratto di 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro l’anno. Provedel Lazio Mercato La società ligure è in attesa dell’ufficialità, per poi fiondarsi su Dragowski, in uscita dalla Fiorentina. Sempre secondo il giornalista di Sky Sport, in caso di semaforo verde tra le società, Provedel potrebbe arrivare a Roma già nella giornata di domani. Un effetto domino che ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Lo Spezia si sta muovendo in maniera costante sul mercato, il nome caldo in uscita è quello di Ivan Provedel, e pare che in queste ultime ore ci siano stati dei notevoli passi avanti con un club diA. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, lasarebbe davvero vicina alspezzino, entro stasera potrebbe esserci la fumata bianca. Le cifre dell’operazioni dovrebbe essere le seguenti: contratto di 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro l’anno. ProvedelMercato La società ligure è in attesa dell’ufficialità, per poi fiondarsi su Dragowski, in uscitaFiorentina. Sempre secondo il giornalista di Sky Sport, in caso di semaforo verde tra le società, Provedel potrebbe arrivare a Roma già nella giornata di domani. Un effetto domino che ...

