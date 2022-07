Laura Torrisi, la sua scollatura profonda incanta | “Spettacolo della Natura” (Di domenica 31 luglio 2022) Il pubblico non è abituato a foto del genere di Laura Torrisi. Sempre discreta, ma questa volta ha stupito i follower. La foto mette in evidenza tutte le sue splendide forme e i fan non riescono a resistere. Laura Torrisi (fonte web)Laura Torrisi, è un’attrice dalla fama nazionale, una donna speciale che ha conquistato tutto il favore del pubblico italiano. Molti la ricordano per la sua lunga relazione con Leonardo Pieraccioni con il quale ha avuto la splendida Martina. Ma Laura è molto di più. Laura Torrisi, dal Grande Fratello alle grandi produzioni cinematografiche È nata a Catania nel 1979 ed è diventata famosa nel 2006 quando ha preso parte alle registrazioni del Grande Fratello. Da quel momento è stata notata da ... Leggi su topicnews (Di domenica 31 luglio 2022) Il pubblico non è abituato a foto del genere di. Sempre discreta, ma questa volta ha stupito i follower. La foto mette in evidenza tutte le sue splendide forme e i fan non riescono a resistere.(fonte web), è un’attrice dalla fama nazionale, una donna speciale che ha conquistato tutto il favore del pubblico italiano. Molti la ricordano per la sua lunga relazione con Leonardo Pieraccioni con il quale ha avuto la splendida Martina. Maè molto di più., dal Grande Fratello alle grandi produzioni cinematografiche È nata a Catania nel 1979 ed è diventata famosa nel 2006 quando ha preso parte alle registrazioni del Grande Fratello. Da quel momento è stata notata da ...

