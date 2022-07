Laura Antonelli | vita privata | biografia | carriera | chi era | morte | marito | figli e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 luglio 2022) Chi non conosce, attrice talentuosa e simbolo di bellezza femminile dallatravagliata? Protagonista del cinema italiano negli anni ’70 ed interprete di pellicole diventate dei veri e propri cult, l’artista, recentemente scomparsa, non riuscì mai a trovare la stabilità e la felicità negli affetti. Alcune esperienze spiacevoli inoltre, la segnarono profondamente e la spinsero nel baratro della depressione, malattia dalla quale, purtroppo, non riuscì mai a liberarsi. Scopriamo di più sul suo conto. Chi eraAntonaz,in arte, era nata a Pola, oggi in Croazia, il 28 Novembre del 1941 (Sagittario). Appartenente ad una famiglia di sfollati ...