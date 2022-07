"La violenza contro Meloni è un paradosso". Il muro di Sgarbi contro gli attacchi della sinistra (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime settimane, Giorgia Meloni è stata nel mirino degli attacchi incrociati della sinistra che teme la sua rapida e inarrestabile ascesa elettorale. Anche di questo si è parlato nella puntata di "controcorrente" in onda domenica 31 luglio su Rete4. "Meloni è come Thatcher, sono due conservatrici - spiega Sgarbi - Ha una grande fermezza di pensiero e guida molti uomini. Ma la violenza che si è scatenata contro di lei è paradossale. Prima di lei c'è stato Massimo Fini che aveva il suo stesso partito ma con la metà dei consensi. Vorrei capire perché Fini andava bene e Meloni no?. Poi la frecciata rivolta a Letta per la sua citazione di Van Gogh. "Il Pd è un partito ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime settimane, Giorgiaè stata nel mirino degliincrociatiche teme la sua rapida e inarrestabile ascesa elettorale. Anche di questo si è parlato nella puntata di "corrente" in onda domenica 31 luglio su Rete4. "è come Thatcher, sono due conservatrici - spiega- Ha una grande fermezza di pensiero e guida molti uomini. Ma lache si è scatenatadi lei è paradossale. Prima di lei c'è stato Massimo Fini che aveva il suo stesso partito ma con la metà dei consensi. Vorrei capire perché Fini andava bene eno?. Poi la frecciata rivolta a Letta per la sua citazione di Van Gogh. "Il Pd è un partito ...

